Филипп Киркоров показал, как его дети учатся заниматься серфингом под руководством Тимати

Знаменитый российский певец опубликовал новое видео с активного отдыха с детьми в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На видео можно увидеть, как дети артиста – Алла-Виктория и Мартин – учатся держаться на доске для серфинга. В этом им помогает рэпер Тимати, который также периодически появляется в кадре и показывает детям, как лучше держаться на доске.

Все происходящее снимает на видео сам Киркоров, то и дело подбадривая своих детей.

«Мало достичь вершины, главное — не переставать быть на высоте! Всегда на гребне волны…Изучаем с Аллой-Викторией и Мартином сёрфинг под наблюдением лучшего тренера. А это не просто вид спорта, а мышление. Это о свободе!», - подписал кадры певец.

Его поклонники активно комментируют видео.

«Молодцы ребята! Сколько позитивных эмоций! Тимон молодец, что помогаешь научиться. Это Адреналин! Круто», «Обалдеть, что дети творят», «Отважные ребята!», «Смелые малыши! Молодцы!», - пишут люди.

До этого мы писали, что Киркоров показал своих подросших детей по пути на отдых.

Так, Киркоров показал, как отправляется на отдых с детьми. На первом кадре он позирует на фоне самолета с дочкой Аллой-Викторией и сыном Мартином-Кристином. Все они одеты в яркую летнюю одежду. Киркоров позирует широко улыбаясь и раскинув руки в стороны. Дети артиста в ближайшем будущем явно смогут составить конкуренцию уже успевшим прославиться в сети детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина - Гарри и Лизе.

Напомним, Киркоров в пух и прах разругался с Пугачевой, Алла не сдержалась.

Как сообщала Politeka, Киркоров выдал секреты личной жизни и заговорил об отношениях с Басковым: "Хожу направо и налево...".

Также Politeka писала, что заросший Галкин решил переплюнуть Киркорова размерами своего коня.