Філіп Кіркоров яскраво привітав композитора Ігоря Крутого з днем народження
Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Инстраграм-сторінку короля російської естради.
У Мережі Кіркоров оприлюднив ролик зі зйомок в одному з проектів, де він з Крутим були в образах східних старців з пишними бородами і національними головними уборами. При цьому наряд Кіркорова був прикрашений величезним пір'ям.
«Дорогий мій друг, я тобі бажаю ще 1000 років радувати нас новими хітами. Нехай у тебе буде сама густа борода, виконує усі бажання. Також хочу побажати побільше яскравих проектів. Ти самий крутий», - написав Кіркоров у привітанні.
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Схоже, що на опублікованих кадрах, Кіркоров і Крутий брали участь у зйомках мюзиклу «Тисяча і одна ніч, або Територія любові».
«Тільки у Крутого круті пісні. Йому немає рівних. З Днем Народження!», «Ігор - чудова людина! Кілька разів доводилося з ним особисто працювати - приємно і легко, людина без віку, завжди усміхнені очі і відкритість!», «Філіп - ви нас теж радуйте... подовше!!!», «Ляяя😍 яка пісня шикарна❤️ як мужик шикарний❤️ і наряд просто відпад!» - пишуть в коментарях.
Відзначимо, 29 липня 2020 Ігорю Крутому виповнюється 66 років.
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