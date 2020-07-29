Філіп Кіркоров яскраво привітав композитора Ігоря Крутого з днем народження

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Инстраграм-сторінку короля російської естради.

У Мережі Кіркоров оприлюднив ролик зі зйомок в одному з проектів, де він з Крутим були в образах східних старців з пишними бородами і національними головними уборами. При цьому наряд Кіркорова був прикрашений величезним пір'ям.

«Дорогий мій друг, я тобі бажаю ще 1000 років радувати нас новими хітами. Нехай у тебе буде сама густа борода, виконує усі бажання. Також хочу побажати побільше яскравих проектів. Ти самий крутий», - написав Кіркоров у привітанні.

Схоже, що на опублікованих кадрах, Кіркоров і Крутий брали участь у зйомках мюзиклу «Тисяча і одна ніч, або Територія любові».

«Тільки у Крутого круті пісні. Йому немає рівних. З Днем Народження!», «Ігор - чудова людина! Кілька разів доводилося з ним особисто працювати - приємно і легко, людина без віку, завжди усміхнені очі і відкритість!», «Філіп - ви нас теж радуйте... подовше!!!», «Ляяя😍 яка пісня шикарна❤️ як мужик шикарний❤️ і наряд просто відпад!» - пишуть в коментарях.

Відзначимо, 29 липня 2020 Ігорю Крутому виповнюється 66 років.

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