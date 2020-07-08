53-летний российский певец Филипп Киркоров не удержался, чтобы не похвастаться перед публикой прибавлением в семье

Как передает Politeka.net, звезда опубликовал свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, огрошив новостью.

Филипп познакомил поклонников с Клодом Киркоровым - жеребцом пепельного цвета. Дело в том, что недавно артист записал своих восьмилетних детей Мартина-Кристина и Аллу-Викторию на занятия по конному спорту. Звездная семейка теперь много времени проводит в конюшне. Филипп очень сильно обрадовался, когда ему подарили коня.

"Добро пожаловать в нашу семью, Клод Киркоров!🤍Да, у нас прибавление.🙌🏽Так много радости нам доставило это событие - к нам приехал наш конь Клод - королевский подарок 🐎. Будем одаривать счастьем и заботой, а счастье семейное у нас есть и я верю, мы приложим все усилия, чтобы с каждым днём его делать ярче, крепче и больше. И сегодня. И следующий. И каждый новый день. И теперь наши семейные дни будем проводить на конюшне. Ведь семья – это главное, что у нас есть", - подписал кадры Киркоров.

На фото певец трогательно обнимает животное, прислоняется своим лицом к его морде - заметно, что он очень доволен таким прибавлением.

Пользователи бурно обсуждают это событие:

"Вот зачем им лошадь? Ладно бы там тигр или Лев, но лошадь то зачем???"

"Поздравляю с пополнением Филипп🐴 с праздником семьи вас! Будьте все здоровы счастливы! Любим❤️❤️❤️❤️❤️"

"Прекрасный!!!!❤️"

"Шикарный жеребец🔥"

"Семьи нет."

"Вы такой классный папочка на зависть многим!"

"Ну вот в семье прибыло «Клод» ответственность большая😂"

Ранее мы сообщали, как Киркорова прозвали "многодетным отцом" из-за фото в окружении ребят на праздновании дня рождения Мартина-Кристина. Певец оптимистично ответил, что "пока еще по статусу" не многодетный, но намекнул на возможное прибавление когда-нибудь.

Напомним, что "нажравшийся" Харламов напугал внешним видом, красноречивый кадр.

Как сообщала Politeka, стройная Лорак показала идеально похудевшую фигуру: "Лучше любовницы Мурата".