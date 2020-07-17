Между знаменитыми экс-супругами пробежала черная кошка

От внимательных поклонников ничего не утаишь. Вот и то, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров уже долгое время не общаются друг с другом, фанаты заметили довольно быстро. Король российской поп-сцены прокомментировал в СМИ эту информацию, пишет "КП"

Так, Киркоров признался, что уже как минимум, в течение года, он практически не общается с Аллой Пугачевой. Кроме того, Примадонна российской сцены уже несколько лет не посещает дни рождения своего экс-супруга, а также его детей – сына Мартина и дочери Аллы-Виктории, которая, к слову, назвала в честь бывшей возлюбленной Киркорова.

Подобное исчезновение Примадонны из жизни Киркорова заметили преданные поклонники, а окончательно всех обеспокоил тот факт, что Алла Пугачева, видимо, не сдержалась и в пылу ссоры отписалась от Филиппа Киркорова в Instagram. После этого фанаты одолели Филиппа Бедросовича расспросами и тот сдался, рассказав, что на самом деле произошло.

«Нет у нас никаких отношений, у каждого своя жизнь. Мы не дружим домами, это было бы странно. Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности. И она знает: если придет беда, я всегда помогу. А радости делить ей есть с кем» - рассказал Киркоров в СМИ.

Однако, бывший супруг Примадонны подчеркнул, что он всегда готов прийти Алле Пугачевой на помощь. Кроме того, хотя общение и прекратилось между Киркоровым и Пугачевой, Филипп продолжает общаться с дочерью экс-супруги – Кристиной Орбакайте.

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