Филипп Киркоров показал своих подросших детей по пути на отдых

Знаменитый российский певец опубликовал в своем Инстаграм новые снимки, пишет Politeka.net.

Так, Киркоров показал, как отправляется на отдых с детьми. На первом кадре он позирует на фоне самолета с дочкой Аллой-Викторией и сыном Мартином-Кристином. Все они одеты в яркую летнюю одежду. Киркоров позирует широко улыбаясь и раскинув руки в стороны. Дети артиста в ближайшем будущем явно смогут составить конкуренцию уже успевшим прославиться в сети детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина - Гарри и Лизе.

На втором фото семейство уже расположилось на борту самолета. Так, Киркоров сидит рядом с сыном, который трогательно прислонился к отцу. Перед ними на столике можно увидеть тарелку с фруктами. В подписи к фото Киркоров рассказал, что они с детьми направляются к друзьям в Грецию.

«Мир полон соблазнов...», - добавил певец.

Поклонники артиста тут же принялись комментировать фото. При этом многие с недовольством напоминали певцу о том, что из-за карантина границы в России закрыты.

«Красивые и счастливые! Так держать», «Хорошего отдыха!!! Вы лучший папа», «Прекрасно выглядите», «как хорошо Филипп стал выглядеть», «С собранными волосами вы очень молодо выглядите», «Король», «Филипп вы как всегда прекрасны. И детки у вас чудесные», «А что из РФ уже выпускают за границу без второго гражданства?», «Для кого-то границы закрыты, а для кого-то открыты», «А что - уже можно летать за границу? Или - все могут короли?», - пишут люди.

Напомним, Киркоров в пух и прах разругался с Пугачевой, Алла не сдержалась.

Как сообщала Politeka, Киркоров выдал секреты личной жизни и заговорил об отношениях с Басковым: "Хожу направо и налево...".

Также Politeka писала, что заросший Галкин решил переплюнуть Киркорова размерами своего коня.