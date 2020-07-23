Филипп Киркоров показал своих подросших детей по пути на отдых
Знаменитый российский певец опубликовал в своем Инстаграм новые снимки, пишет Politeka.net.
Так, Киркоров показал, как отправляется на отдых с детьми. На первом кадре он позирует на фоне самолета с дочкой Аллой-Викторией и сыном Мартином-Кристином. Все они одеты в яркую летнюю одежду. Киркоров позирует широко улыбаясь и раскинув руки в стороны. Дети артиста в ближайшем будущем явно смогут составить конкуренцию уже успевшим прославиться в сети детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина - Гарри и Лизе.
На втором фото семейство уже расположилось на борту самолета. Так, Киркоров сидит рядом с сыном, который трогательно прислонился к отцу. Перед ними на столике можно увидеть тарелку с фруктами. В подписи к фото Киркоров рассказал, что они с детьми направляются к друзьям в Грецию.
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«Мир полон соблазнов...», - добавил певец.
Поклонники артиста тут же принялись комментировать фото. При этом многие с недовольством напоминали певцу о том, что из-за карантина границы в России закрыты.
«Красивые и счастливые! Так держать», «Хорошего отдыха!!! Вы лучший папа», «Прекрасно выглядите», «как хорошо Филипп стал выглядеть», «С собранными волосами вы очень молодо выглядите», «Король», «Филипп вы как всегда прекрасны. И детки у вас чудесные», «А что из РФ уже выпускают за границу без второго гражданства?», «Для кого-то границы закрыты, а для кого-то открыты», «А что - уже можно летать за границу? Или - все могут короли?», - пишут люди.
Напомним, Киркоров в пух и прах разругался с Пугачевой, Алла не сдержалась.
Как сообщала Politeka, Киркоров выдал секреты личной жизни и заговорил об отношениях с Басковым: "Хожу направо и налево...".
Также Politeka писала, что заросший Галкин решил переплюнуть Киркорова размерами своего коня.