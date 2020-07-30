Известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл показала себя и рассказала о важном вопросе

На фото Наоми позировала очень близко, демонстрируя свою внешность. Кэмпбелл решила оставить распущенными волосы, а сама смотрела в объектив камеры. Звезда для снимка сделала смелый мейкап, который подчеркнул черты лица красавицы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Challenge accepted. Thank you to all you AMAZING LADIES .that have inspired me and lifted me up through out my life . I’m beyond grateful 🙏🏾. STRENGTH IN UNITY . It’s been 200 days since the Murder of #BREONNATAYLOR AND THERE HAS NOT BEEN ANY ARRESTS !! USE YOUR PLATFORM TO KEEP THIS TRENDING !! #WEHAVENOTFOGOTTEN @valeriemorriscampbell @katehudson @gelilapuck @donnakaranthewoman @franceruffini @cindydescalzipereira @theclaudine @rushkabergman @vanessabryant @ariannephillips @hollyrpeete @malaikafirth @soniarolland @minafujitabessho #challengeaccepted #womensupportingwomen #womenempowerment ♥️

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"Вызов принят. Спасибо всем вам изумительные дамы, которые меня вдохновили и подняли меня из моей жизни. Я очень благодарна", - написала Наоми.

Фанаты поставили почти 60 тысяч лайков и написали комментарии:

"Хорошо быть такой, как ты", "Так удивительно и чудесно", "Люблю тебя сильно, так сказочно и фантастически", "Божественно", "Превосходно", "Вы - воплощение силы, и вы вдохновляете всех нас", "Мотивируешь", "Какая ты красивая, Наоми", "Ох, но ты прекрасна", "Ты прекрасна, Наоми".

Сообщалось, что «Черная пантера» Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников смелым образом в леопардовом топе.

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Happy Sunday ☀️ #SelfieSunday

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Знаменитый «темный ангел» Наоми Кэмпбелл опубликовала в своем блоге в Instagram новое фото, которое, как всегда, произвело фурор среди поклонников модели. Образ звезды в леопардовом топе удостоился комплиментов.

Дива позировала на селфи в леопардовом топе, который соблазнительно сдавил грудь модели, чем создал яркий акцент на фото. 

Напомним, шикарная Наоми Кэмпбелл в мини эффектно встала на четвереньки

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