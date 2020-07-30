Известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл показала себя и рассказала о важном вопросе

На фото Наоми позировала очень близко, демонстрируя свою внешность. Кэмпбелл решила оставить распущенными волосы, а сама смотрела в объектив камеры. Звезда для снимка сделала смелый мейкап, который подчеркнул черты лица красавицы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вызов принят. Спасибо всем вам изумительные дамы, которые меня вдохновили и подняли меня из моей жизни. Я очень благодарна", - написала Наоми.

Фанаты поставили почти 60 тысяч лайков и написали комментарии:

"Хорошо быть такой, как ты", "Так удивительно и чудесно", "Люблю тебя сильно, так сказочно и фантастически", "Божественно", "Превосходно", "Вы - воплощение силы, и вы вдохновляете всех нас", "Мотивируешь", "Какая ты красивая, Наоми", "Ох, но ты прекрасна", "Ты прекрасна, Наоми".

Сообщалось, что «Черная пантера» Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников смелым образом в леопардовом топе.

Знаменитый «темный ангел» Наоми Кэмпбелл опубликовала в своем блоге в Instagram новое фото, которое, как всегда, произвело фурор среди поклонников модели. Образ звезды в леопардовом топе удостоился комплиментов.

Дива позировала на селфи в леопардовом топе, который соблазнительно сдавил грудь модели, чем создал яркий акцент на фото.

Напомним, шикарная Наоми Кэмпбелл в мини эффектно встала на четвереньки

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