Американская супермодель Наоми Кэмпбелл решила «вогнать в краску» своих поклонников и показалась без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«У меня самый простой вкус. Я всегда довольна самым лучшим», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кэмпбелл позирует без белья. Из элементов одежды на ней лишь шляпа и красивые перчатки. Пикантные места знаменитости прикрывает руками или волосами.

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«Лучшая!», «роскошный вид», «это любовь!», «не хочу представлять свою жизнь без тебя! Красотка», «горячая штучка. Ауч», — пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что известная супермодель Наоми Кэмпбелл показала необычные образы со своим парнем рэпером Скепта

На первом фото Наоми сидит в пиджаке и юбке. Рядом с ней позирует ее парень, который был в белых штанах и куртке. Образ пара дополнила очками, которые закрыли полностью их глаза. Второе фото оказалось интересней, ведь Наоми и Скепта сняли одежду и обняли друг друга. Мужчина закрыл рукой самое интересное своей девушки. Снимок вышел максимально жарким и при этом нежным.

"Стоп. Между нами любовь", - написала Наоми.

Напомним, Наоми Кэмпбелл без одежды и стыда едва прикрыла прелести волосами

А еще Politeka писала, что Наоми Кэмпбелл раздвинула ноги и засветила лишнее в длинном разрезе

Также Politeka сообщала, что полуголая Пэрис Хилтон зажала в объятиях Наоми Кэмпбелл, появилось фото