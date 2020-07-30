Відома британська супермодель Наомі Кемпбелл показала себе і розповіла про важливе питання

На фото Наомі позувала дуже близько, демонструючи свою зовнішність. Кемпбелл вирішила залишити волосся розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Зірка для знімка зробила сміливий макіяж, який підкреслив риси обличчя красуні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Виклик прийнято. Спасибі всім вам дивовижні дами, які мене надихнули, й підняли мене з мого життя. Я дуже вдячна", - написала Наомі.

Фанати поставили майже 60 тисяч лайків і написали коментарі:

"Добре бути такою, як ти", "Так дивно і чудово", "Люблю тебе сильно, так казково і фантастично", "Божественно", "Чудово", "Ви - втілення сили, і ви надихаєте всіх нас", "Мотивуєш", "Яка ти красива, Наомі", "Ох, ти прекрасна", "Ти прекрасна, Наомі".

Повідомлялося, що «Чорна пантера» Наомі Кемпбелл порадувала шанувальників сміливим образом в леопардовому топі.

Знаменитий «темний ангел» Наомі Кемпбелл опублікувала у своєму блозі Instagram нове фото, яке, як завжди, викликала фурор серед шанувальників моделі. Образ зірки в леопардовому топі удостоївся компліментів.

Діва позувала на селфи в леопардовому топі, який спокусливо груди здавив моделі, чим створив яскравий акцент на фото.

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