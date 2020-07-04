Легендарная супермодель Наоми Кэмпбелл решила сверкнуть невероятными изгибами и спустилась в подземку без одежды и белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Неопубликованные фото», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Кэмпбелл позирует абсолютно без белья, прикрывая пикантные места ногами, волосами и даже цепочкой от сумочки. Это единственный аксессуар, который был на модели. Снимки произвели настоящий фурор среди ее поклонников.

«Это шедевр!», «вызывайте пожарных, здесь огонь», «боже, какая же ты красивая», «черт, как тебе удается быть настолько привлекательной», «как ты это делаешь? Как можешь выглядеть на миллион даже в подземке и без одежды? КАК?», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что известная супермодель Наоми Кэмпбелл показала необычные образы со своим парнем рэпером Скепта

На первом фото Наоми сидит в пиджаке и юбке. Рядом с ней позирует ее парень, который был в белых штанах и куртке. Образ пара дополнила очками, которые закрыли полностью их глаза. Второе фото оказалось интересней, ведь Наоми и Скепта сняли одежду и обняли друг друга. Мужчина закрыл рукой самое интересное своей девушки. Снимок вышел максимально жарким и при этом нежным.

"Стоп. Между нами любовь", - написала Наоми.

Напомним, Наоми Кэмпбелл без одежды и стыда едва прикрыла прелести волосами

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