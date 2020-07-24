50-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл взбудоражила пикантным фото

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором позировала в облегающем мини-платье на бильярдном столе. Знаменитость соблазнительно выгнула спинку, подчеркнув идеальную фигуру. К слову интерьер комнаты в красных тонах, теплое освещение и предметы роскоши добавили снимку шарма.

Кэмпбелл забралась на стол прямо на каблуках и встала на четвереньки, эффектно ухватившись за кий и прицелившись. От такого зрелища невозможно оторваться.

В подписи супермодель предложила поклонника сыграть с ней партию: "Сыграем в бильярд с кем-то?"

Пользователи не сдержали эмоций, вылив их в комментариях:

"Стоп! Я одержима 🖤"

"ты великолепна❤️"

"У меня был бильярдный стол в моем доме. Определенно думаю о том, чтобы заиметь еще один сейчас. Во всяком случае, ты выглядишь хорошо, как всегда. ♥ ️ 🙌🏾"

"Мэм, это не так, как вы играете в бильярд"

"Красивая черная пантера ❤️😘😍"

"Какое тело ! 🖤 ✌️"

"Когда ты так говоришь, кто посмеет сказать «нет» 👣👍🏼🤩"

"О, вы, бильярдная акула, наверняка"

Ранее мы сообщали, Кэмпбелл пленила формами, полностью раздевшись ради вкусного фото. Из одежды на супермодели были только черная шляпка с большими полями и высокие перчатки. Наоми эффектно скрестила руки, прикрыв обнаженный бюст, но тем не менее оставив поклонникам пищу для фантазий.

«Как красиво, очень замечательно», «Так прекрасно», «Вау потрясающая», «Удивительная все время», «Императрица красоты», «Черная пантера», «Женщина без возраста», «Ничего себе», - отреагировали пользователи.

Напомним, что Наоми Кэмпбелл обмоталась белым платком и засветила лишнее без белья: "Совершенная красотка".

Как сообщала Politeka, непревзойденная Наоми Кэмпбелл без одежды едва прикрыла прелести руками: «У меня есть…».

Также Politeka писала, что Наоми Кэмпбелл полностью разделась ради пикантных фото в метро: "Это шедевр!".