Легендарная супермодель Наоми Кэмпбелл приняла участие в откровенной фотосессии

У себя в Инстаграм красотка поделилась фотографией, на которой предстала полностью обнаженной, передает Politeka.net. 50-летняя модель наплевала на возраст и полностью разделась ради пикантных кадров. Из одежды на женщине была только шляпа и перчатки. Наоми элегантно скрестила руки, прикрыв интимные места, но в кадр все равно попали ее идеальные изгибы. Особого шарму образу добавили длинные гладкие волосы звезды.

За два часа пост супермодели собрал более 70 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Как красиво, очень замечательно», «Так прекрасно», «Вау потрясающая», «Удивительная все время», «Императрица красоты», «Черная пантера», «Женщина без возраста», «Ничего себе», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что немного раньше Наоми публиковала видео с этой съемки. На нем она позировала перед камерой, демонстрируя всему миру свою неувядающую красоту.

Ранее мы писали, что Наоми Кэмпбелл показала необычные образы со своим парнем рэпером Скептой. Модель сидела в пиджаке и юбке, а рядом с ней сидел парень в белых штанах и куртке. Образ пара дополнила очками, которые полностью закрыли их глаза.

Напомним, что Наоми Кэмпбелл обмоталась белым платком и засветила лишнее без белья: "Совершенная красотка".

Как сообщала Politeka, непревзойденная Наоми Кэмпбелл без одежды едва прикрыла прелести руками: «У меня есть…».

Также Politeka писала, что Наоми Кэмпбелл полностью разделась ради пикантных фото в метро: "Это шедевр!".