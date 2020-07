Українська модель Олена Омович, яку називають вітчизняною Кім Кардашьян, показала підтягнуту фігуру в небесно-блакитному вбранні

Прославлена завдяки незвичайній зовнішност,і модель знову вразила фанатів. Цього разу дівчина приміряла на диво скромний наряд - коротенька сукня небесно-блакитного відтінку з зухвалим декольте відразу привернуло увагу фанатів. При цьому зазвичай ділиться Олена фото, на яких блищить в мереживній прозорій білизні, повідомляє Politeka.

Так, на сторінці в соціальній мережі Instagram Омович зявились кілька фото, зроблених під час відпочинку знаменитостей. Позуючи з коктейлем в руках, дівчина виглядала дуже яскраво, а її темне волосся розпущене вдало підкреслили образ.

«1/2/3/4? Новий колір сукні у @martskayashop це щось 😍Мені йде така нежнятина? Мене рідко можна зустріти в сукні, а не на спорті 😜», - написала дівчина.

Ось як відреагували шанувальники:

«Дуже гарне плаття!!! Тобі йде!!!шикарна фігура ~красуня 😻😻😻😻😻🔥🔥🔥🔥🔥», «No.3😍🔥», «3😍🔥», «😍 2 & 3», «😍Sexi», «Такі величезні персики😍😍😍😍», «You look good in every colour 🇮🇪🔥😁», «Кавуна захотілося ))», «Гарне плаття. Мені подобається», «ти Така красива 😍😍».

Раніше модель, яка прославилася не звичайної стрункістю при зростанні понад 170 см, в цей раз вирішила показати, як займається доглядом за собою і своєю шкірою, щоб та мала ідеальний золотистий загар. Тим не менш, бажання перетворити себе оцінили не всі користувачі мережі.

Дівчина вирішила розповісти, що вона любить солярій, але головне знати міру. Раз на тиждень вона ходить в горизонтальний солярій з темним кремом на 200 бронзантов.

"Поясню чому солярій мені пішов на користь, а не шкоду. У мене жирна шкіра, схильна до висипань. Будь-які кошти, які мені радили, не давали потрібного ефекту. Я просто блищу як новорічна ялинка і все) а забивати пори матуючої пудри мені якось не хочеться. Солярій ж виявився ідеальним варіантом для мене".

