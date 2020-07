View this post on Instagram

У Леры Машенька сегодня помыла горшочек, а у меня Семен открыл и даже частично разобрал чемодан🧳 ( а закрыт он был очень плотно) Для меня это победа, а я привыкла радоваться всем его даже самым маленьким победам. Отмечаю- красиво! Люблю-сильно! Желаю всем гордиться своими детками - очень! Чем порадовали вас? #крым #алушта #блёданс #семенсемин #мамасын #сыномам #путешествие #location @jules.verne.alushta #ретушь @olya.dolphins88