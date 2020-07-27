Известная певица Эвелина Бледанс показала себя и своего сына

На фото Эвелина позировала в черном платье, а в руках держала бокал с напитком. Образ звезда дополнила стильной шляпой, пока сидела на краю дивана. Благодаря этому на фото можно легко оценить длинные ноги красавицы, которые не скрыл разрез платья. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничику знаменитости.

На другом кадре можно увидеть уже сына Эвелины Семена. Мальчик сидел за столом и рисовал машину. Он был в рубашке и шортиках, а на голове были очки. Маша подошла и посмотрела, что малыш делал.

"У Леры Машенька сегодня помыла горшочек, а у меня Семен открыл и даже частично разобрал чемодан ( а закрыт он был очень плотно)

Для меня это победа, а я привыкла радоваться всем его даже самым маленьким победам.

Отмечаю- красиво!

Люблю-сильно!

Желаю всем гордиться своими детками - очень!

Чем порадовали вас?", - написала Эвелина.

Фанаты поставили 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"А как мы рады за ваших деток! А вы с Лерой что успели уже сегодня сделать? А фото это к поступку их какое имеет отношение", "А мы вчера 30 летие старшего отмечали. и я от гордости аж разревелась. Как дура, ей богу", "Платье огонь сами Неземная красивая!!!".

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