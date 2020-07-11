Известная российская актриса Эвелина Бледанс показала смелый образ и рассказала о кровати
На фото красотка позировала в платье с огромным декольте, зато без белья. Эвелина улыбалась на камеру и взялась за волосы руками. Бледанс лежала на кровати, демонстрируя соблазнительные изгибы перед фотографом, благодаря чему кадр вышел довольно смелым и соблазнительным. Красотка рассказала, что любит большую роскошную кровать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
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"Скукота.... да , Эвелин? Аж выламывает уже от скукоты...", "Жизнь человеку дана один раз. И прожить её надо в Сочи!", "Роскошная, шикарная женщина!!!", "Спасибо за игрушку-тарахтушку, моя куколка ее полюбила", "Королевская кровать,а там прекрасная принцесса", "смотреть одно удовольствие".
Сообщалось, что популярная российская актриса Эвелина Бледанс похвасталась соблазнительной фигурой в необычном платье.
Бледанс поделилась кадрами своего отдыха в санатории в Сочи. На кадрах запечатлено, как она бегает возле фонтана.
Стоит отметить, что наряд не только с глубоким декольте, но из-за особенностей кроя, обнажает ногу модели едва ли не до пояса.
Артистка написала, что на кадрах – фонтан желаний.
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