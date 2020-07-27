Відома співачка Евеліна Бльоданс показала себе і свого сина

На фото Евеліна позувала в чорному платті, а в руках тримала келих з напоєм. Образ зірка доповнила стильним капелюхом, поки сиділа на краю дивана. Завдяки цьому на фото можна легко оцінити довгі ноги красуні, які не приховав розріз сукні. Про це пише Politeka.net з посиланням на страничику знаменитості.

На іншому кадрі можна побачити вже сина Евеліни Семена. Хлопчик сидів за столом і малював машину. Він був у сорочці і шортиках, а на голові були очки. Маша підійшла і подивилася, що малюк робив.

"У Лери Машенька сьогодні помила горщик, а у мене Семен відкрив і навіть частково розібрав валізу ( а закритий він був дуже щільно)

Для мене це перемога, а я звикла радіти всім його навіть самим маленьким перемогам.

Наголошую - красиво!

Люблю-сильно!

Бажаю всім пишатися своїми дітками - дуже!

Чим порадували вас?", - написала Евеліна.

Фанати поставили 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"А як ми раді за ваших діток! А ви з Лерой що встигли вже сьогодні зробити? А фото це до вчинку їх яке має відношення", "А ми вчора 30 річчя старшого відзначали. і я від гордості аж розплакалася. Як дура, їй богу", "Сукня вогонь самі Неземна красива!".

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