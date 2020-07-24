51-летняя российская актриса и модель Эвелина Бледанс показала неожиданное видео с пляжа

Как передает Politeka.net, кадрами знаменитость поделилась на своей странице в соцсети.

Уроженка Ялты сейчас отдыхает в оккупированном Крыму. Там она уже посетила крупнейший в Европе частный парк львов и монастырь. А сейчас, как заявила сама Бледанс, она решила вспомнить детство и пожить в палатках.

В новом видео Бледанс показала как моет голову на диком пляже.

Шамнуть она смывала прямо с море и нанесла маску. После этого, завив, что ее нужно держать в тепле, Бледанс улеглась и начала засыпать голову галькой с пляжа.

Последним этапом стало ополаскивание волос пресной водой.

Конечно же не обошлось без комплиментов от фолловеров.

«Эвелина, вы как богиня Афродита выходящая из моря, пены морской, которая показывает нам простым смертным, что и богиням ничего не чуждо, и мыть голову тоже им надо, и вы классно это не только рассказали, но и показали», «Эвелина, я с Вас просто влюблена. Насколько же Вы настоящая, живая, простая...», «Какая же Вы классная», - пишут в комментариях.

Напомним, Эвелина Бледанс в оккупированном Крыму засветилась с любителем Путина: "Нашла себе мужика".

Как сообщала Politeka, Бледанс в невидимых трусиках показала свою прелесть в пикантной позе: «Шальная императрица».

Также Politeka писала, что пышногрудая Бледанс в платье с разрезом показала настоящий фонтан желаний: пикантные кадры.