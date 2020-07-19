51-летняя российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс похвасталась визитом в парк львов «Тайган» в оккупированном Крыму

На своей странице в социальной сети Инстаграм она опубликовала подробный отчет о поездке в парк с восьмилетним сыном Семеном, передает Politeka.net.

На фото актриса запечатлела себя и сына в компании владельца парка Олега Зубкова.

Последний прославился тем, что сначала всячески радовался аннексии Крыма и даже грозился натравить своих животных на украинцев, если те придут защищать полуостров, а после того, как местные власти начали прессовать его бизнес, Зубков неоднократно жаловался президенту РФ Владимиру Путину лично на «главу» Крыма Сергея Аксенова и даже признался, что при Украине его дела шли куда лучше.

В свою очередь Бледанс не стала заострять внимание на этих моментах и просто расхвалила Зубкова за отличный парк.

Как видно на снимках, владелец «Тайгана» лично покатал Семена по парку, побыл гидом для звездной матери и ее ребенка, показывая наиболее интересных обитателей зоопарка, а также продемонстрировал им скульптуру льва из цельного дерева весом 12,5 тонн и длиной 9,5 метров, которую доставили из Гонконга.

Семен кормит животных, восторженно реагирует на питомцев и проявляет максимальную вовлеченность в происходящее.

Что касается Эвелины, то больше всего комплиментов из ее уст прозвучало в адрес белого тигра:

«Красавчик! Какой ты красивый мальчик! Ой, какой котик! Ой, какой сладки!», – не жалела ласковых слов актриса.

В комментариях пользователи в основном расхваливали парк, восхищались Зубковым и обещали, что тоже поедут туда. Правда, нашлись и недоброжелатели, расценившие совместные фото Бледанс и директора парка на свой манер.

«ш. нашла себе мужика», – гласит один из них.

Ранее мы рассказывали о том, что Бледанс похвасталась пикантным кадром. На фото женщина позирует в крошечном платье, из декольте которого вываливается пышная грудь актрисы. Она лежит на диванчике, подняв вверх стройные ноги.

Соблазнительный образ дополняет яркий макияж и распущенные волосы, которые спадают волнами.

Напомним, томная Бледанс без белья эффектно развалилась на кровати: "смотреть одно удовольствие".

Как сообщала Politeka, пышногрудая Бледанс в платье с разрезом показала настоящий фонтан желаний: пикантные кадры.

Также Politeka писала, что бесстыжая Бледанс скинула одежду, сверкнув моложавым телом: «Стыда нет совсем у мамки!»