В Тайгане появилась скульптура льва из цельного дерева весом 12.5 тонн и 9,5 м в длинну. Но, уникальность Олега Зубкова и его парков нельзя измерить! Не слушайте никого, приедьте и почувствуете всё сами. Столько благодарных посетитетелей парка и их счастливые лица - тому доказательство! В этом году с Олегом фоткаются больше, чем со мной 🤩, ведь он герой нашего времени! «Тайган»- жил! «Тайган» - жив! «Тайган»- будет жить! #бледанс #зубков #семенсемин #тайган #крым #белогорск #паркоьвов