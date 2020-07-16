Известная российская актриса и модель Эвелина Бледанс похвасталась пикантным кадром

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в соцсети. (Чтобы посмотреть - проскроллье вниз)

На фото Бледанс позирует в крошечном платье, из декольте которого вываливается пышная грудь модели. Она лежит на диванчике, подняв вверх стройные ноги.

Соблазнительный образ дополняет яркий макияж и распущенные волосы, которые спадают волнами.

«Доброе утро, мои звезды. Давайте сегодня будем светить и блистать, как я на этом фото», - подписала знаменитость снимок.

«Жаль, трусики не видно, ждём продолжения!», - написал в комментариях кто-то из фолловеров Бледанс. При этом артистка не задержалась с ответом. «Они невидимые», - шутливо написала она.

Отметим, фолловеры по достоинству оценили соблазнительные изгибы фигуры Эвелины Бледанс. В комментариях актрису засыпали комплиментами.

«Какие красивые ножки», «Шикарная женщина», «Вы куколка», «Шальная императрица», «Шикардос», - пишут в комментариях.

Напомним, томная Бледанс без белья эффектно развалилась на кровати: "смотреть одно удовольствие".

Как сообщала Politeka, пышногрудая Бледанс в платье с разрезом показала настоящий фонтан желаний: пикантные кадры.

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