38-летняя российская телеведущая Ксения Собчак трогательно призналась мужу в любви, показав интимное фото

Как передает Politeka.net, Ксения опубликовала свежий снимок с отдыха в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с супругом, театральным режиссером Константином Богомоловым. Это, как известно, второй брак у Собчак: в прошлом году звезда рассталась с актером Максимом Виторганом, у пары есть общий ребенок.

В кадре раздетые Ксения и Константин стоят по пояс в лазурной воде. Девушка обняла мужа сзади и прижалась к его шее губами.

"Твой любимый Ницше говорил: «Актеры гибнут от недохваленности, настоящие люди - от недолюбленности». Значит мы не погибнем? Спасибо тебе, за вчера и за всегда", - тепло подписала фото Собчак.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Некоторые отметили, что телеведущая метко "отомстила" бывшему.

"Ксю, ОЧЕНЬ! ❤️🔥 Искренне, по-настоящему, до глубины ..."

"Вчера налюбились, значит..."

"Невероятно, как подходят друг другу"

"Испугалась😀 что за мужчина в ленте 😂🤪"

"Как трогательно❤️"

"Ой, ведете себя как малолетки хотя вроде люди взрослые ...🙈🤣"

"Вах вах вах, умыла Макса)))))"

"Сколько огня🔥"

Ранее мы сообщали, Богомолов заснял жену под душем и выложил кадры в Инстаграм. Собчак в приспущенной рубашке купалась на фоне моря, демонстрируя невероятную красоту.

«Одно меня гложет: я вдруг чувствую как умножается мое желание делать селфи, от которого в последнее время я стал избавляться», - признался в подписи Богомолов.

Напомним, счастливый Богомолов не сдержался и показал Ксению Собчак в неожиданном виде: "Беременна!"

Как сообщала Politeka, Собчак резко изменила внешность и поиздевалась над женщинами: "Уже со всеми переругалась"