38-летняя российская телеведущая Ксения Собчак трогательно призналась мужу в любви, показав интимное фото

Как передает Politeka.net, Ксения опубликовала свежий снимок с отдыха в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с супругом, театральным режиссером Константином Богомоловым. Это, как известно, второй брак у Собчак: в прошлом году звезда рассталась с актером Максимом Виторганом, у пары есть общий ребенок.

В кадре раздетые Ксения и Константин стоят по пояс в лазурной воде. Девушка обняла мужа сзади и прижалась к его шее губами.

"Твой любимый Ницше говорил: «Актеры гибнут от недохваленности, настоящие люди - от недолюбленности». Значит мы не погибнем? Спасибо тебе, за вчера и за всегда", - тепло подписала фото Собчак.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Некоторые отметили, что телеведущая метко "отомстила" бывшему.

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"Ксю, ОЧЕНЬ! ❤️🔥 Искренне, по-настоящему, до глубины ..."

"Вчера налюбились, значит..."

"Невероятно, как подходят друг другу"

"Испугалась😀 что за мужчина в ленте 😂🤪"

"Как трогательно❤️"

"Ой, ведете себя как малолетки хотя вроде люди взрослые ...🙈🤣"

"Вах вах вах, умыла Макса)))))"

"Сколько огня🔥"

Ранее мы сообщали, Богомолов заснял жену под душем и выложил кадры в Инстаграм. Собчак в приспущенной рубашке купалась на фоне моря, демонстрируя невероятную красоту.

«Одно меня гложет: я вдруг чувствую как умножается мое желание делать селфи, от которого в последнее время я стал избавляться», - признался в подписи Богомолов.

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Работа артистом с классным режиссёром и классной командой в классном проекте по классному сценарию не отменяет простого факта: сейчас я работаю артистом. Это очень тяжёлая профессия,по-своему прекрасная, я счастлив, что Федор Сергеевич верит в меня. Но одно меня гложет: я вдруг чувствую как умножается мое желание делать селфи, от которого в последнее время я стал избавляться. Я торжественно обещаю за время проекта круто сделать свою работу и при том умудриться не стать артистом. В первую очередь я обещаю это тебе, моя Ксю!❤️ и в качестве борьбы с этим подлинным коронавирусом я буду постить только фото красивых людей рядом. Так как рядом со мной есть тот человек, в которого я, даже временно выполняя работу артиста, хочу смотреть больше чем в зеркало (а точнее только на этого человека и хочу смотреть), то и сомнений нет! Любимая, это я, твой Режиссер!❤️

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Напомним, счастливый Богомолов не сдержался и показал Ксению Собчак в неожиданном виде: "Беременна!"

Как сообщала Politeka, Собчак резко изменила внешность и поиздевалась над женщинами: "Уже со всеми переругалась"