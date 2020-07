View this post on Instagram

Работа артистом с классным режиссёром и классной командой в классном проекте по классному сценарию не отменяет простого факта: сейчас я работаю артистом. Это очень тяжёлая профессия,по-своему прекрасная, я счастлив, что Федор Сергеевич верит в меня. Но одно меня гложет: я вдруг чувствую как умножается мое желание делать селфи, от которого в последнее время я стал избавляться. Я торжественно обещаю за время проекта круто сделать свою работу и при том умудриться не стать артистом. В первую очередь я обещаю это тебе, моя Ксю!❤️ и в качестве борьбы с этим подлинным коронавирусом я буду постить только фото красивых людей рядом. Так как рядом со мной есть тот человек, в которого я, даже временно выполняя работу артиста, хочу смотреть больше чем в зеркало (а точнее только на этого человека и хочу смотреть), то и сомнений нет! Любимая, это я, твой Режиссер!❤️