Звезда эпатирует, как может

Популярная телеведущая Ксения Собчак ни раз попадала в скандал из-за своих высказываний и шуток

На днях звезда подверглась критики после расистского поста в Инстаграм, передает Politeka.net.

Во время массовых протестов в США из-за убийства полицейским чернокожего американца Джорджа Флойда, Собчак сделала публикацию с черным экраном под аккомпанементом песни «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». Однако, как позже выяснилось, это было шуткой.

Оказалось, что телеведущая приняла участие в шоу "Comment Out", в котором нужно выполнять различные абсурдные задания.

Ксения принимала участие в передаче с певицей Zivert, и обе набрали к финалу по 10 баллов.

Чтобы определить победителя, пришлось кинуть монетку. В результате Собчак стала проигравшей и за это последовало наказание под названием «Отполируй мой зад».

Ведущую поставили на стул, а двое вошедших в студию мужчин в коротких шортах, ковбойских шляпах и кожаных ботинках, протерли намыленными мокрыми губками пятую точку звезды.

Ксения опубликовала соответствующее фото в аккаунте Инстаграм. Интересно, как отреагирует муж звезды Константин Богомолов, возможно, будет даже взбешен такой откровенностью возлюбленной.

"Посмотрите классный выпуск... мы первые в трендах✊🏻 Ханжам - смотреть обязательно, там много чего, за что поосуждать молодежь и бабу Ксюшу ❤️❤️❤️", - написала российская знаменитость.

"В мире начинает главенствовать бред бредовый, что тут ещё сказать 🤦🏼‍♀️", "Вообще Ксюха ты молодец. Дикая , эксклюзивная, оторва. Особенно забавно наблюдать мощное влияние нового мужа на подход к режиссуре и картинке. Растешь 👍", "Какая конченная вы женщина Ксения, отписываюсь от вас", "

солнце мое поаккуратнее!😂😂👏👏😍🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, что Ксения Собчак показала пугающее поведение Богомолова: "Белая горячка".

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