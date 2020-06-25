Известная российская телеведущая Ксения Собчак попала в неожиданный скандал, однако тут же оправдалась

Как оказалось, знаменитость намерена подавать в суд на издание «business insider” по факту клеветы. Немецкое издание вышло с заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми» и обвинило телеведущую в расизме. С такими словами она обратилась в социальной сети, раскрывая детали нового скандала.

Увидев подобную статью, знаменитость тут же отреагировала, заявив, что сказанное – было прямой ложью.

«Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов. Я буду требовать публичных извинений. Моя позиция предельно ясна. Люди НЕ делятся на белых и чёрных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых.

На тех, кто имеет своё мнение и тех, кто идёт за толпой. Я не поддерживаю любой протест в любой стране, когда он связан с насилием. Для меня главные ценности это жизнь, свобода и частная собственность. И да, мои взгляды это праволиберальные взгляды», - рассказала Ксения под новым постом.

Отметим, днем ранее супруг звезды продемонстрировал счастливые кадры из семейной жизни. Телеведущая в домашнем виде мило прогулялась с супругом на побережье.

«А просто мы идём и идём и нам хорошо❤️», - написал Богомолов.

При этом в комментариях фанаты тут же написали много комплиментов паре. Нашлись также и те, кто заподозрил ведущую в сокрытии интересного положения. Якобы свободная кофта Ксении не скрывает ее округлившийся живот:

«Такая улыбка - доказательство того, что рядом достойный Мужчина!», «Что за лужа?», «Очень нравится ваша пара 🔥❤️», «Константин, какой же вы талантливый и умный👏👍🏻😎🤩🤩💖🙌», «Она милая 💜», «Как здорово👍просто и хорошо🙌», «Она классная🤪❤️», «Ксюша ты просто Красотка ,♥️Очень Люблю смотреть твои стори !!!И фотки !!!♥️♥️♥️Красивое видео !!!!🔥🔥🔥», «Хорошенькая какая, как беременная!❤️», «Молодцы ))) .Синхронно ходите 👌👍», Красотка такая стала😍Ксюша сияет и кайфует от того что наконец-то можно быть собой❤️Дай бог всем женщинам такое состояние», «Какая красивая и глаза светятся от счастья!».

Напомним, что Собчак сделала скандальное заявление о событиях в Украине: "Мира не будет никогда".

Как сообщала Politeka, мокрая Собчак развлеклась с двумя ковбоями, Богомолов будет взбешен: "Оторва".

Также Politeka писала, что Собчак "породнила" россиян и украинцев: "Мы братские народы".