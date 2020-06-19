Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак попала в очередной скандал, раскрыв секрет своих подруг

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Собчак опубликовала две своих фотографии. Одну звезда оставила, как было, а вторую сильно отфотошопила. Стоит отметить, что на втором снимке ведущая совсем не похожа на себя. Она выглядит как многие инстаграмные звезды: ей уменьшили лицо, исправили цвет кожи.

«А вы еще обижаетесь, если я с кем-то из вас, подружки, не здороваюсь при встрече. Как нам узнать-то друг друга?))», - пошутила Собчак, намекнув, что ее подруги публикуют в сети не самые правдивые фото.

За несколько часов ее пост оценило почти 170 тысяч человек. В комментариях ей оставили массу комментариев. Не сдержалась Вера Брежнева, которая поставила под постом смайл.

«Это адресовано Яне Ру?», "Да ты уже со всеми переругалась", «Мимо Рудковской все проходят мимо?», «Я никогда не пользуюсь фотошопом, мне кажется, это развивает огромные комплексы, когда на фотке один, а в зеркале другой», «Ксения, Вы и до и после очень красивая», «Класс, вот и бы в жизни так можно было бы», «вот согласна)) некоторых не сразу узнаешь», «Ну на первом фото фотошоп тоже присутствует, не лукавьте», «Главное, что не жирная как Тина», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Собчак сделала скандальное заявление о событиях в Украине: "Мира не будет никогда".

Как сообщала Politeka, мокрая Собчак развлеклась с двумя ковбоями, Богомолов будет взбешен: "Оторва".

Также Politeka писала, что Собчак "породнила" россиян и украинцев: "Мы братские народы".