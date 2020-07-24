38-річна російська телеведуча Ксенія Собчак зворушливо зізналася чоловікові в любові, показавши інтимне фото

Як передає Politeka.net, Ксенія опублікувала свіжий знімок з відпочинку у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з чоловіком, театральним режисером Костянтином Богомоловим. Це, як відомо, другий шлюб у Собчак: у минулому році вона розлучилася з актором Максимом Віторганом, у пари є спільна дитина.

В кадрі роздягнені Ксенія і Костянтин стоять по пояс у блакитній воді. Дівчина обняла чоловіка ззаду і притулилася до його шиї губами.

"Твій улюблений Ніцше казав: «Актори гинуть від недохваленості, справжні люди - від недокоханності». Значить ми не загинемо? Дякую тобі за вчора і за завжди", - тепло підписала фото Собчак.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Деякі зазначили, що телеведуча влучно "помстилася" колишньому.

"Ксю, ДУЖЕ! ❤️🔥 Щиро, по-справжньому, до глибини ..."

"Вчора налюбились, значить..."

"Неймовірно, як підходять один одному"

"Злякалася😀 що за чоловік у стрічці 😂🤪"

"Як зворушливо❤️"

"Ой, ведете себе як малолітки хоча начебто дорослі люди ...🙈🤣"

"Вах вах вах, вмила Макса)))))"

"Скільки вогню🔥"

Раніше ми повідомляли, Богомолов зняв дружину під душем і виклав кадри в Instagram. Собчак в приспущеній сорочці купалася на тлі моря, демонструючи неймовірну красу.

«Одне мене гризе: я раптом відчуваю як множиться моє бажання робити селфі, від якого останнім часом я став позбавлятися», - зізнався в підписі Богомолов.

Нагадаємо, щасливий Богомолов не стримався і показав Ксенію Собчак в несподіваному вигляді: "Вагітна!"

Як повідомляла Politeka, Собчак різко змінила зовнішність і познущалася над жінками: "Вже з усіма переругалась"