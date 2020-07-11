Скандальная российская политик и шоумен Ксения Собчак устроила дикие игрища во время отдыха на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram ее супруга Константина Богомолова в Instagram.

«Работа артистом с классным режиссером и классной командой в классном проекте по классному сценарию не отменяет простого факта: сейчас я работаю артистом. Это очень тяжёлая профессия, по-своему прекрасная, я счастлив, что Федор Сергеевич верит в меня. Но одно меня гложет: я вдруг чувствую как умножается мое желание делать селфи, от которого в последнее время я стал избавляться», — говорится в сообщении.

Кроме того, он также дал обещание Собчак, что сделает свою работу «круто».

«Я торжественно обещаю за время проекта круто сделать свою работу и при том умудриться не стать артистом. В первую очередь я обещаю это тебе, моя Ксю!» — подчеркивается в тексте сообщения.

Уточним, что на опубликованных кадрах Собчак в приспущенной рубашке купается на фоне моря, демонстрируя невероятную красоту.

До этого сообщалось, что российская телеведущая и политик Ксения Собчак перенесла срочную операцию

В чети появились кадры, на которых телеведущая появилась с бинтами на лице.

"Дорогие друзья, я в больнице. Только что сделали операцию. Все нормально. Бывает. Прорвемся", – прокомментировала она полученную травму.

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