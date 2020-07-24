Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танцев со звездами", показала себя и рассказала о фотосессии

На кадрах Анна показала себя в прозрачном наряде из сеточки, который не скрыл соблазнительных форм. Девушка в руках держала гимнастическую ленту и кружила ею вокруг себя, пока Ризатдинову снимали на камеру. Кадры получились очень интересными и восхитительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Аня сегодня счастлива , как никогда. Сегодня фотосессия прошла так , как я ее себе представляла в самых лучших снах", - написала Ризатдинова.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Завораживает", "Вау", "Богиня", "Красотка", "Уверенна, фото получатся бомбезные с такой то моделью", "Наша гордость Украины", "ну и что это за народное творчество?)", "Богиня", "Ну не знаю, Ань, это всё что вы можете?", "Здорово! Красиво! Эффектно!".

Сообщалось, что известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танців з зірками", которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, покорила внешностью.

Так на одном из недавних снимков красотка предстала в коротком черном топе, которые не только обтянул ее грудь, но и показал упругий живот.

Анна изящно изогнулась и наклонила голову в сторону.

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