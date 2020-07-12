Звезда шоу «Танці з зірками» и фаворитка хореографа Влада Ямы Анна Ризатдинова сверкнула безупречной фигурой на отдыхе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на фотографии Ризатдинова позирует на фоне бассейна в черном боди, выставив напоказ совершенную фигуру. Однако лицо знаменитость решила большими очками. Вместо подписи она разместила смайлик в виде солнца.
«Богиня», «божественный вид», «вызывайте пожарных, здесь огонь!», «роскошная фигура», — пишут ее поклонники.
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До этого мы писали, что участница танцевального шоу "Танці з зірками" и любимица Влада Ямы Анна Ризатдинова показалась в нежном и невероятно красивом образе.
На фотографии она позирует в платье, которое приспустила с плечей. Наряд эффективно приоткрывал вид на ее идеальный ножки, которые она дополнила босоножками.
Анна обула босоножки на тонких шпильках, что еще больше подчеркнуло ее невероятную стройность и подтянутость.
Красотка решила сделать прическу из волнистых локонов, а дополнила их серьгами в виде колец. Также знаменитость решила сделать снимок с близка, и он получился достаточно женственным и романтичным.
Напомним, любимица Ямы из "Танців з зірками" разделась догола ради этих кадров
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