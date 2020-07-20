Звезда танцевального шоу «Танці з зірками» и фаворитка хореографа Влада Ямы Анна Ризатдинова сверкнула безупречным телом на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram Знаменитости.

Так, знаменитость позирует лежа в купальнике, демонстрируя на камеру невероятные формы. Как можно заметить, красотка отдыхает в бассейне. Саму фотографию она никак не подписала, хотя ее поклонники пришли в восторг от фантастических форм кумира.

«Вид бомбезный», «вы чудесная», «самое красивое, что я видел за сегодня», «вау, выглядишь невероятно», «огонь!», «Анечка, купальник 🔥и Вы соответственно», «да, хороша», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что звезда шоу «Танці з зірками» и фаворитка хореографа Влада Ямы Анна Ризатдинова сверкнула безупречной фигурой на отдыхе

Так, на фотографии Ризатдинова позирует на фоне бассейна в черном боди, выставив напоказ совершенную фигуру. Однако лицо знаменитость решила большими очками. Вместо подписи она разместила смайлик в виде солнца.

«Богиня», «божественный вид», «вызывайте пожарных, здесь огонь!», «роскошная фигура», — пишут ее поклонники.

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