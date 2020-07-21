27-летняя украинская гимнастка, звезда "Танців з зірками" и фаворитка хореографа Влада Ямы, Анна Ризатдинова обрадовала публику новым фото
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черной маечке, сквозь которую виднелась лямка белого лифчика.
Анна продемонстрировала лицо крупным планом, а также соблазнительную зону декольте - складочки и нежные линии будоражат фантазию.
Ризатдинова подчеркнула натуральную красоту удачным макияжем. Девушка заинтриговала взглядом, приоткрыв немного рот.
"#утро 🌺", - коротко подписала спортсменка.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты в комментариях:
"Давайте в новый сезон танцы со звёздами )))"
"Как всегда прекрасны)"
"Увидел Ваше фото - и утро действительно стало добрым :)"
"Круто 👍🤩"
"Яка гарна😍"
"Маєш дуже чудовий вигляд)😍🔥"
Ранее мы сообщали, Ризатдинова взбудоражила фото в купальнике, расположившись в томной позе на бортике бассейна. Анна блеснула стройным телом, согнув ножки в коленях и закинув руки за голову.
«Вид бомбезный», «вы чудесная», «самое красивое, что я видел за сегодня», «вау, выглядишь невероятно», «огонь!», «Анечка, купальник 🔥и Вы соответственно», «да, хороша», — отреагировали пользователи.
Также мы рассказывали, как Ризатдинова очаровала публику, посылая воздушный поцелуй.
«Без повода и не потому что на днях был день поцелуев 💋, а просто потому , что каждая из вас девочки уникальна и неповторима!) не забывайте об этом 😉 Вы воплощение красоты», — подписала кадры звезда.
Напомним, любимица Ямы из "Танців з зірками" разделась догола ради этих кадров
А еще Politeka сообщала, что фаворитка Влада Ямы из "Танців з зірками" показала горячее фото в постели