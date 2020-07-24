Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", показала себе і розповіла про фотосесії

На кадрах Ганна показала себе в прозорому вбранні з сіточки, який не приховав спокусливих форм. Дівчина в руках тримала гімнастичну стрічку і крутила нею навколо себе, поки Ризатдинову знімали на камеру. Кадри вийшли дуже цікавими і чудовими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Аня сьогодні щаслива , як ніколи. Сьогодні фотосесія пройшла так , як я її собі уявляла в найкращих снах", - написала Різатдінова.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Зачаровує", "Вау", "Богиня", "Красуня", "Впевнена, фото вийдуть бомбезні з такою моделлю", "Наша гордість України", "ну і що це за народну творчість?)", "Богиня", "Ну не знаю, Ань, це все що ви можете?", "Здорово! Красиво! Ефектно!".

Повідомлялося, що відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, підкорила зовнішністю.

Так на одному з недавніх знімків красуня з'явилася в короткому чорному топі, які не тільки обтягнув її груди, але і показав пружний живіт.

Анна витончено зігнулась і нахилила голову в бік.

Нагадаємо, улюблениця Влада Ями з "Танців з зірками" спокусила натуральною красою

А ще Politeka повідомляла, що улюблениця Влада Ями з «Танців з зірками» блиснула розкішним тілом в мокрому купальнику

Також Politeka писала, хореограф «Танців з зірками» зізнався в почуттях до фаворитці Ями



