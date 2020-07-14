Иногда чувства переходят за рамки паркета в обычную жизнь

Танцора и хореограф «Танців з зірками» Александр Прохоров рассказал всю о любви на проекте

Об этом пише Viva.ua.

Прохоров на шоу «Танці з зірками» был партнером гимнастки Анны Ризатдиновой, где пара заняла второе место. В предыдущем сезоне Прохоров показывал яркие постановки с Анитой Луценко.

Каждый год парам приписывали романтические отношения вне паркета, Прохоров решил рассказать, что происходит на самом деле.

«Любовь на паркете, в танцах есть всегда! «Танці з зірками» — это шоу не только о хореографии, но и о чувствах... Парный танец — это тесный контакт двух тел, который способен вызвать симпатию, влюбленность, заботу, страсть. Иногда эти чувства переходят за рамки паркета в обычную жизнь», - заявил танцор.

На проекте «Танці з зірками» пары настолько отдаются танцу и чувствам, что зрителю ничего не остается, как поверить в их искренность, отмечает хореограф.

«С Анитой Луценко нам приписывали роман, хоть она состоит в гражданском браке. После совместной фотосессии на пляже в белых нарядах нам приписали свадьбу. С Анной Ризатдиновой даже после проекта люди верят в любовь между нами», - заявил Прохоров.

При этом он признался, что не может сказать, что ничего не испытывал к гимнастке, которую называют фавориткой Влада Ямы.

«Аня — красивая, эффектная девушка, которая не могла мне не понравиться. Мы много времени проводили вместе не только в репетиционных залах, но и в повседневной жизни. Часто приходилось завтракать, обедать и ужинать вместе и оставаться одним в зале до поздней ночи. Не могу не сказать, что у меня не возникало симпатии к ней», - рассказал танцор.

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