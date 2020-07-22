Известная певица Анна Семенович показала себя на отдыхе, порадовав фанатов

На фото Семенович позирует в закрытом купальнике, плавая в воде. Как можно заметить, Анна была в круге в виде розового фламинго. Певица забавно плескалась в воде и пела песенку, поцеловав в конце клюв ее круга. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Расцеловала фламинго и загадала желание. Мои дорогие , сейчас идёт новолуние и это самый прекрасный момент поработать над собой. Думать позитивно , никого не осуждать и четко представлять свое идеальное будущее. Это можно делать в дороге ,дома , или в обеденный перерыв на работе", - написала Семенович.

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Фанаты посмотрели видео более 30 тысяч раз и написали комментарии:

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Расцеловала фламинго и загадала желание 💓 Мои дорогие , сейчас идёт новолуние и это самый прекрасный момент поработать над собой. Думать позитивно , никого не осуждать и четко представлять своё идеальное будущее 🍀 Это можно делать в дороге ,дома , или в обеденный перерыв на работе. Закройте глаза и представьте , что ваше желание уже сбылось , почувствуйте от этого удовольствие и представьте себя другого , улучшенного и счастливого 🍀 Так нужно делать каждый день по несколько минут , в течении 21 дня и тут главное регулярность 👍🏼 Вперёд к своей мечте , у нас все получится 🍀 #позитивщики❤️❤️❤️ #новолуние #правильнозагадывайжелание #мыслиматериальны #всебудетхорошо #счастьеесть #тольковперед

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"Аня, какая же ты молодец, почитав твой пост, сразу начинаешь настраивать себя на позитивные мысли уже на 100%, хотя я итак стараюсь мыслить позитивно, а с тобой это получается гораздо легче, спасибо тебе, светлый, солнечный человек", "И у вас есть свой розовый фламинго", "Роскошная", "Куколка моя", "Может розовый фламинго дитя разврата".

Сообщалось, что известная певица Анна Семенович показала себя и рассказала о своей мечте.

На фото Семенович позирует в платье в горошек. Красотка дополнила образ шляпкой с синей ленточкой, а также круглыми очками. В руках Анна держала бокал с напитком, а рядом можно увидеть тарелку с едой.

Напомним, Семенович без белья сверкнула пышным достоинством в компании подружек

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