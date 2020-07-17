Известная певица Анна Семенович показала себя и рассказала о завершении дня

Красотка в этот раз показала себя в пижаме с черной кромкой. Как можно заметить, Семенович была без белья Анна смотрела в объектив камеры, а через фильтр добавила себя ушки и носик с усиками зайчика. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Всем спасибо, зайке пора спать", - написала Анна под фотографией.

Фанаты не оставили комментариев или лайков, так как снимок был в сторис Инстаграм, но так и хочется сказать: "Так быстро?".

Сообщалось, что российская исполнительница Анна Семенович решила пошалить на камеру во время отдыха на яхте.

«Лодка. Парус. МаниБой», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Семенович в дерзком мини элегантно танцует на камеру, показывая свои изгибы в дерзком мини. Лицо знаменитость решила прикрыть очками.

Сообщалось, что российская актриса Анна Семенович поделилась с поклонниками большой радостью.

Оказалось, Анна Семенович впервые за долгое время улетела отдыхать на море - в российский Сочи. До этого из-за карантина она почти полгода никуда не летала. Актриса призналась, что очень счастлива сидеть в самолете и пить шампанское.

Напомним, Семенович прогадала с разрезом платья и засветила королевский размер

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