Российская исполнительница Анна Семенович решила пошалить на камеру во время отдыха на яхте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Лодка. Парус. МаниБой», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Семенович в дерзком мини элегантно танцует на камеру, показывая свои изгибы в дерзком мини. Лицо знаменитость решила прикрыть очками.

«Анна!! Супер!! Обворожительная , красивая , как всегда», «Огонь женщина💖💞💋», «ласточка 💋💋💋прекрасная девушка 💋💋👍🏼Аня кайфую от тебя , ты прелесть», «Живая, настоящая, красивая, умная! Восхитительная», — пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, певица Анна Семенович очаровала соблазнительным образом.

Новым снимком знаменитость поделилась на своей страничке в Instagram.

В подписи к посту Семенович поделилась историей, которая произошла с ней накануне.

"Вчера в ресторане увидела интересную пару , явно между ними есть энергетическая связь и химия! Девушке примерно лет 30, её спутнику немного больше и он так на неё смотрел, его глаза излучали любовь", - написала звезда.

Семенович восхитилась внешним видом девушки, которая была просто примером натуральной красоты.

Напомним, фигуристая Семенович без одежды показала, как развлекается в ванной

А еще Politeka писала, что полногрудая Семенович стремительно теряет вес, появилось признание

Также Politeka сообщала, что дерзкая Семенович переборщила с вырезом и сверкнула своими «сокровищами»