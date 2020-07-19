Известная певица Анна Семенович показала себя вместе с подругой

На фото красотка стояла в белом платье с небольшим декольте. Аня не надевала белье, поэтому ее пышный бюст можно было увидеть, так как он еле вместился в наряд. Рядом можно увидеть подружку, которая была в красном платье в горошек и туфлях, а сама задрала ногу для совместного фото. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Моя курочка, с днём рождения. Просто будь счастливой. Самые красивые девушки сегодня здесь", - написала красотка.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вот класс, красивая. Самая красивая", "Анна, где вырез?", "Ну Вы тут самая красивая", "Вы прям невеста.. в кедах", "Анечка ты такая красивая как всегда", "Анечка) отлично выглядите) вот тот прикид, который очень идет и ничего не портит)) куколка", "Так было здорово увидеть платье и сережки ,такие же как и у меня !!! Очень женственно и красиво".

Сообщалось, что популярная российская певица Анна Семенович очаровала нежным образом.

Женщина надела красивое нежное платье из тонкой ткани. Она украсила талию широким ремнем, сделав акцент на своей огромной груди. Стоит отметить, что выглядели ее прелести на фото просто впечатляюще. Образ Семенович дополнила соломенной шляпкой.

Напомним, пышногрудая Анна Семенович в пижаме пошалила на кровати перед сном

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