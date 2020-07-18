Популярная российская певица Анна Семенович очаровала нежным образом

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором засняла свою главную гордость крупным планом, передает Politeka.net. Женщина надела красивое нежное платье из тонкой ткани. Она украсила талию широким ремнем, сделав акцент на своей огромной груди. Стоит отметить, что выглядели ее прелести на фото просто впечатляюще. Образ Семенович дополнила соломенной шляпкой.

«Мои дорогие, вчерашняя публикация вызвала бурю у меня в коментах. Кто-то мне советует похудеть, кто-то поменять образ, кому-то не нравится мой смех и большая грудь. Но вот, что я вам скажу: во первых - я не просила вашего совета, во вторых - пока вы не поймёте, что в этой жизни надо менять только себя, а не строчить мерзкие комменты под постами счастливых людей, вы так и будете только хейтерами!», - написала Семенович.

По ее словам, она успешна и желанна, ее приглашают выступать на праздники, а критика недоброжелателей обходит ее стороной. Семенович подчеркнула, что ей очень нравится ее фигура.

За два часа пост красотки собрал почти 17 тысяч лайков и множество комментариев со словами поддержки. Не смолчали и оставили лайки под фото Анастасия Волочкова и Эвелина Бледанс.

«Анютка, ты огонь», «Вы шикарная женщина и этим все сказано», «Вы одна, неповторимая. На вкус и цвет... Правильно не принимать к сердцу и будет счастье», «Нам с пышными формами часто завидуют», «А мне образ очень нравится», «Анюта, вы прекрасны!», - пишут люди.

Напомним, что загорелая Семенович показала внушительные формы в купальнике: фото крупным планом.

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