Відома співачка Анна Семенович показала себе на відпочинку, порадувавши фанатів

На фото Семенович позує в закритому купальнику, плаваючи у воді. Як можна помітити, Ганна була в колі у вигляді рожевого фламінго. Співачка забавно хлюпалася у воді і співала пісеньку, поцілувавши в кінці дзьоб її кола. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Розцілувала фламінго і загадала бажання. Мої дорогі , зараз йде молодик і це самий прекрасний момент попрацювати над собою. Думати позитивно , нікого не засуджувати і чітко уявляти своє ідеальне майбутнє. Це можна робити в дорозі ,вдома , або в обідню перерву на роботі", - написала Семенович.

Фанати подивилися відео більше 30 тисяч разів і написали коментарі:

"Аня, яка ж ти молодець, почитавши твій пост, відразу починаєш налаштовувати себе на позитивні думки вже на 100%, хоча я тепер намагаюся мислити позитивно, а з тобою це виходить набагато легше, спасибі тобі, світла, сонячна людина", "І у вас є свій рожевий фламінго", "Розкішна", "Лялечка моя", "Може рожевий фламінго дитя розпусти".

Повідомлялося, що відома співачка Анна Семенович показала себе і розповіла про свою мрію.

На фото Семенович позує в сукні в горошок. Красуня доповнила образ капелюшком з синьою стрічкою, а також круглими окулярами. В руках Ганна тримала келих з напоєм, а поруч можна побачити тарілку з їжею.

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