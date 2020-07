View this post on Instagram

«Когда перестаралась»🤦🏼‍♀️ . Можно смотреть вечно 😂🔄 Мое первое падение из такого положения! ___ Со мной любимая @tanet_vip !🥰 Я очень рада, что ты так ярко ворвалась в мою жизнь и помогла мне ее изменить в лучшую сторону ❤️ Благодаря тебе я начала бегать и вставать рано утром! И это только самая малость... Какое-то время мы не виделись и я с нетерпением просто ждала нашей встречи. Люблю 😙 Сейчас мы вновь вместе, ведь начались репетиции Женского Квартала) Много всего будет в историях, не пропускайте) . Скоро увидите новые эфиры) А пока вы в ожидании, начинайте как и мы с Танюхой по утрам нарезать круги.. Возле дома, на стадионе, не важно, просто начинайте свой день со спорта 💪🏻 ___ Всем спорта и хорошего настроения!!! . #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #песик #таняпесик #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n