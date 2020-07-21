22-летняя украинская гимнастка, актриса "Квартал 95" Екатерина Никитина заставила сеть встревожиться своим неудавшимся трюком - могло закончиться куда печальнее

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором хотела продемонстрировать спортивные умения, но что-то пошло не так (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Никитина высоко подняла ногу, но, видимо, переборщила со шпагатом. Поскользнувшись, девушка упала на землю - на лице весь спектр эмоций, от удивления до страданий.

"Когда перестаралась"🤦🏼‍♀️.Можно смотреть вечно 😂🔄 Мое первое падение из такого положения! Со мной любимая @tanet_vip !🥰 Я очень рада, что ты так ярко ворвалась в мою жизнь и помогла мне ее изменить в лучшую сторону ❤️

Благодаря тебе я начала бегать и вставать рано утром! И это только самая малость", - подписала кадры Екатерина.

Пользователи кинулись жалеть артистку в комментариях:

"Ой-ой-ой-ой... Как мне больно и смешно смотреть..... 😬😂😂😂 Надеюсь не поранилась.... 🙏😘"

"Вы не ушиблись? Падение мягкое, показалось😮"

"Фаталити 😁"

"Хорошо хоть голеностоп не подвернула"

"Боже, аж меня даже больно смотреть"

"Ещё не упала, а на лице боль падения"

"😳 Жесть 😜"

"Блин нельзя смотреть вечно....больно смотреть..."

"Падение страшно выглядит! ("

"Будь осторожно Катюша😅"

Ранее мы сообщали, озорная Никитина порадовала поклонников фото на фоне горной речки в соблазнительном топе.

"Не забудь улыбнуться! Хорошей Вам недели, мои хорошие)", - подписала гимнастка.

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