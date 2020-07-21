22-летняя украинская гимнастка, актриса "Квартал 95" Екатерина Никитина заставила сеть встревожиться своим неудавшимся трюком - могло закончиться куда печальнее
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором хотела продемонстрировать спортивные умения, но что-то пошло не так (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Никитина высоко подняла ногу, но, видимо, переборщила со шпагатом. Поскользнувшись, девушка упала на землю - на лице весь спектр эмоций, от удивления до страданий.
"Когда перестаралась"🤦🏼♀️.Можно смотреть вечно 😂🔄 Мое первое падение из такого положения! Со мной любимая @tanet_vip !🥰 Я очень рада, что ты так ярко ворвалась в мою жизнь и помогла мне ее изменить в лучшую сторону ❤️
Благодаря тебе я начала бегать и вставать рано утром! И это только самая малость", - подписала кадры Екатерина.
Пользователи кинулись жалеть артистку в комментариях:
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"Ой-ой-ой-ой... Как мне больно и смешно смотреть..... 😬😂😂😂 Надеюсь не поранилась.... 🙏😘"
"Вы не ушиблись? Падение мягкое, показалось😮"
"Фаталити 😁"
"Хорошо хоть голеностоп не подвернула"
"Боже, аж меня даже больно смотреть"
"Ещё не упала, а на лице боль падения"
"😳 Жесть 😜"
"Блин нельзя смотреть вечно....больно смотреть..."
"Падение страшно выглядит! ("
"Будь осторожно Катюша😅"
Ранее мы сообщали, озорная Никитина порадовала поклонников фото на фоне горной речки в соблазнительном топе.
"Не забудь улыбнуться! Хорошей Вам недели, мои хорошие)", - подписала гимнастка.
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