Самая спортивная артистка студии «Квартал 95» Екатерина Никитина показала свои таланты на краю света

Как сообщает Politeka.net, свежее фото появилось на официальной странице «Женского квартала» в Инстаграм. Никитина, как оказалось, ходила в поход. На вершине горы она сделала стойку на руках, расставив ноги в шпагате на весу. Девушка была одета в спортивную одежду, но велосипедки не смогли скрыть красивые подкачанные ноги красотки и ее идеальную форму.

Стоит отметить, что подобный шпагат – это фишка российской балерины Анастасии Волочковой. Правда, в таких крутых местах ей не доводилось делать шпагаты.

«Замечательного понедельника вам, друзья! И помните, не существует недостижимых высот. Все барьеры только в нашем воображении», - подписали под постом авторы аккаунта.

Стоит отметить, что ранее Никитина рассказывала о походе в горы на своей странице. По ее словам, поход научил ее тому, что каждый из нас сверх сильный, только не все об этом знают. Для артистки этот поход стал настоящим испытанием. Она уверена, что использовала ресурсы своего тела на все 200%.

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Напомним, что блондинка из "Квартал 95" в микроскопическом бикини дотянулась языком до груди: все ради вкусняшки.

Как сообщала Politeka, блондинка из "Квартал 95" показала эффектную растяжку, Волочкова отдыхает: "Ничего себе".

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