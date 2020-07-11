Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала эффектную растяжку и рассказала о занятиях
На фото Никитина стояла у стены и показала воздушный шпагат. Красотка задрала ногу выше головы и держала ее рукой за пятку. Рядом можно увидеть маленькую девочку, которая вместе с Екатериной демонстрировала эффектный шпагат. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
В публикации Никитина отметила, что сможет научить любого делать такой шпагат.
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Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
"Уррра!!!!! Восхищаюсь тобой )", "Две гимнасточки", "Молодец", "Ничего себе".
Сообщалось, что актриса из студии «Квартал 95» Екатерина Никитина поразила смелой выходкой в крохотном наряде.
Уточним, что на кадрах Никитина позирует в студии для танцев на пилоне. Знаменитость надела облегающий наряд и сперва идет, шатаясь в разные стороны.
Ранее мы сообщали, что известная украинская актриса Екатерина Никитина показала волшебную растяжку.
На кадрах Никитина позирует в топе, черных лосинах и кроссовках. Волосы Екатерина собрала в хвост, чтобы не мешали, а сама показывала себя на спортплощадке, где продемонстрировала свои шпагаты.
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