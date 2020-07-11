Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала эффектную растяжку и рассказала о занятиях

На фото Никитина стояла у стены и показала воздушный шпагат. Красотка задрала ногу выше головы и держала ее рукой за пятку. Рядом можно увидеть маленькую девочку, которая вместе с Екатериной демонстрировала эффектный шпагат. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

В публикации Никитина отметила, что сможет научить любого делать такой шпагат.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Уррра!!!!! Восхищаюсь тобой )", "Две гимнасточки", "Молодец", "Ничего себе".

Сообщалось, что актриса из студии «Квартал 95» Екатерина Никитина поразила смелой выходкой в крохотном наряде.

Уточним, что на кадрах Никитина позирует в студии для танцев на пилоне. Знаменитость надела облегающий наряд и сперва идет, шатаясь в разные стороны.

Ранее мы сообщали, что известная украинская актриса Екатерина Никитина показала волшебную растяжку.

На кадрах Никитина позирует в топе, черных лосинах и кроссовках. Волосы Екатерина собрала в хвост, чтобы не мешали, а сама показывала себя на спортплощадке, где продемонстрировала свои шпагаты.

Напомним, блондинка из "Квартал 95" в микроскопическом бикини дотянулась языком до груди

А еще Politeka сообщала, что блондинка из "Квартал 95" показала идеальный загар в купальнике, жена Кошевого в восторге

Также Politeka сообщала, что эпатажная блондинка из "Квартал 95" устроила бесстыжие танцы у барной стойки



