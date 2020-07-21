Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95" показала свою прогулку по красивым местам

На фото красотка позирует в зеленом топе и черной юбке. Никитина улыбается на камеру, стоя среди горной речки, которая бежала среди леса. Волосы Екатерина оставила распущенными, демонстрируя всю свою красоту. Фото вышло очень милым и легким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не забудь улыбнуться! Хорошей Вам недели, мои хорошие)", - написала Никитина.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Взаимно, Катя", "Вы по-настоящему дорогая. С таким удивительным чувством юмора", "Какой дивный вид ,здесь слишком прекрасно", "Спасибо огромное. И тебе хорошей недели", "Милашка".

Сообщалось, что актриса Екатерина Никитина похвасталась идеально гладкими ножками после процедуры.

Екатерина Никитина сфотографировалась на кушетке в центре косметологических услуг и показала, что красота требует жертв. На одном из снимков девушка прикрылась одним полотенцем, придерживая его рукой на груди. Очевидно, на ней даже нет нижнего белья.

Сообщалось, что актриса Екатерина Никитина как развлекается в Бердянске и рассказала о своей философии.

На фото Никитина показывает себя в черном купальнике, который практически ничего не прикрыл. Красотка оставила волосы распущенными, а сама позировала на побережье Азовского моря.

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