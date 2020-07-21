22-річна українська гімнастка, акторка "Квартал 95" Катерина Нікітіна змусила мережу занервувати своїм невдалим трюком - могло закінчитися набагато сумніше

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому хотіла продемонструвати спортивні вміння, але щось пішло не так (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Нікітіна високо підняла ногу, але, мабуть, переборщила зі шпагатом. Послизнувшись, дівчина впала на землю - на обличчі весь спектр емоцій, від подиву до страждань.

"Коли перестаралася"🤦🏼‍♀️.Можна дивитися вічно 😂🔄 Моє перше падіння з такого становища! Зі мною улюблена @tanet_vip !🥰 Я дуже рада, що ти так яскраво увірвалася в моє життя і допомогла мені його змінити в кращу сторону ❤️
Завдяки тобі я почала бігати і вставати рано вранці! І це тільки найменша частина", - підписала кадри Катерина.

Користувачі кинулися жаліти артистку в коментарях:

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"Ой-ой-ой-ой... Як мені боляче і смішно дивитися..... 😬😂😂😂 Сподіваюся не поранилася.... 🙏😘"

"Ви не забилися? Падіння м'яке, здалося😮"

"Фаталіті 😁"

"Добре хоч голеностоп не підвернула"

"Боже, аж мене навіть боляче дивитися"

"Ще не впала, а на обличчі біль падіння"

"😳 Жесть 😜"

"Блін не можна дивитися вічно....боляче дивитися..."

"Падіння страшно виглядає! ("

"Будь обережна Катюша😅"

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«Когда перестаралась»🤦🏼‍♀️ . Можно смотреть вечно 😂🔄 Мое первое падение из такого положения! ___ Со мной любимая @tanet_vip !🥰 Я очень рада, что ты так ярко ворвалась в мою жизнь и помогла мне ее изменить в лучшую сторону ❤️ Благодаря тебе я начала бегать и вставать рано утром! И это только самая малость... Какое-то время мы не виделись и я с нетерпением просто ждала нашей встречи. Люблю 😙 Сейчас мы вновь вместе, ведь начались репетиции Женского Квартала) Много всего будет в историях, не пропускайте) . Скоро увидите новые эфиры) А пока вы в ожидании, начинайте как и мы с Танюхой по утрам нарезать круги.. Возле дома, на стадионе, не важно, просто начинайте свой день со спорта 💪🏻 ___ Всем спорта и хорошего настроения!!! . #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #песик #таняпесик #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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Раніше ми повідомляли, пустотлива Нікітіна порадувала шанувальників фото на тлі гірської річки в спокусливому топі.

"Не забудь посміхнутися! Доброго Вам тижня, мої хороші)", - підписала гімнастка.

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