22-річна українська гімнастка, акторка "Квартал 95" Катерина Нікітіна змусила мережу занервувати своїм невдалим трюком - могло закінчитися набагато сумніше

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому хотіла продемонструвати спортивні вміння, але щось пішло не так (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Нікітіна високо підняла ногу, але, мабуть, переборщила зі шпагатом. Послизнувшись, дівчина впала на землю - на обличчі весь спектр емоцій, від подиву до страждань.

"Коли перестаралася"🤦🏼‍♀️.Можна дивитися вічно 😂🔄 Моє перше падіння з такого становища! Зі мною улюблена @tanet_vip !🥰 Я дуже рада, що ти так яскраво увірвалася в моє життя і допомогла мені його змінити в кращу сторону ❤️

Завдяки тобі я почала бігати і вставати рано вранці! І це тільки найменша частина", - підписала кадри Катерина.

Користувачі кинулися жаліти артистку в коментарях:

"Ой-ой-ой-ой... Як мені боляче і смішно дивитися..... 😬😂😂😂 Сподіваюся не поранилася.... 🙏😘"

"Ви не забилися? Падіння м'яке, здалося😮"

"Фаталіті 😁"

"Добре хоч голеностоп не підвернула"

"Боже, аж мене навіть боляче дивитися"

"Ще не впала, а на обличчі біль падіння"

"😳 Жесть 😜"

"Блін не можна дивитися вічно....боляче дивитися..."

"Падіння страшно виглядає! ("

"Будь обережна Катюша😅"

Раніше ми повідомляли, пустотлива Нікітіна порадувала шанувальників фото на тлі гірської річки в спокусливому топі.

"Не забудь посміхнутися! Доброго Вам тижня, мої хороші)", - підписала гімнастка.

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