Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала смелый образ и рассказала про свою любовь

В ролике красотка позировала в шикарном платье на подиуме. Никитина прошлась на каблуках и демонстрировала всю себя, показывая красоту в глубоком декольте и без белья. Волосы Екатерина оставила распущенными, играясь перед камерой своим нарядом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Люблю концерты, праздники, съемки и подобные мероприятия )

На них ты обязан выглядеть хорошо)

Я очень редко ношу платья и крашусь, но благодаря таким особенным дням, я становлюсь супер красивой и женственной)", - написала Никитина.

Фанаты посмотрели видео почти 2 тысячи раз и написали комментарии:

"Так ты и так невероятно красивая", Тот случай, когда лайкаешь с улыбкой", "Выглядеть хорошо надо не только в праздники,пока тебе это удается.Ну а в праздник пушка-бомба", "Невероятная", "Дикая львица".

Сообщалось, что известная украинская актриса Екатерина Никитина показала эффектную растяжку и рассказала о занятиях.

На фото Никитина стояла у стены и показала воздушный шпагат. Красотка задрала ногу выше головы и держала ее рукой за пятку. Рядом можно увидеть маленькую девочку, которая вместе с Екатериной демонстрировала эффектный шпагат.

Напомним, блондинка из "Квартал 95" в микроскопическом бикини дотянулась языком до груди

А еще Politeka писала, что блондинка из "Квартал 95" показала идеальный загар в купальнике, жена Кошевого в восторге

Также Politeka сообщала, что эпатажная блондинка из "Квартал 95" устроила бесстыжие танцы у барной стойки



