Известная модель Ана Чери показала соблазнительные формы в черном белье
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости. (Чтобы посмотреть фото – проскролльте вниз)
На снимке американская фото- и фитнес-модель позирует на фоне пейзажа с пальмами. Она одета в комплект черного белья с металлическими застежками и чулки с подтяжками. При єтом бюстгальтер еле вмещает "кокосы" модели.
Особой пикантности снимку придает ракурс. Фото сделано как-бы снизу.
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За несколько часов фото собрало более 112 тысяч «лайков».
«Красивая. Великолепное телосложение», «Восхитительное тело», «Ты такая горячая», «О Боже мой», «Одна единственная», «Очень-очень горячая в черном и красивая фигура», - восхищаются фолловеры звезды.
Отметим, Ана Чери получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram, впоследствии став одной из самых богатых Instagram-моделей.
Сейчас за ее аккаунтом следят 12,6 млн человек.
Полное имя модели Ана Чери Гарсия. Девушка имеет индейские, испанские и европейские корни.
Напомним, Ана Чери в тесном топе без белья показала, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что жаркая Ана Чери в микро-бикини показала самые загорелые места возле бассейна.
А еще Politeka сообщала, что жгучая Ана Чери показала наливные "персики" экстремально близко, мужчины не устоят.