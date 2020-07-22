Известная модель Ана Чери показала соблазнительные формы в черном белье

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости. (Чтобы посмотреть фото – проскролльте вниз)

На снимке американская фото- и фитнес-модель позирует на фоне пейзажа с пальмами. Она одета в комплект черного белья с металлическими застежками и чулки с подтяжками. При єтом бюстгальтер еле вмещает "кокосы" модели.

Особой пикантности снимку придает ракурс. Фото сделано как-бы снизу.

За несколько часов фото собрало более 112 тысяч «лайков».

«Красивая. Великолепное телосложение», «Восхитительное тело», «Ты такая горячая», «О Боже мой», «Одна единственная», «Очень-очень горячая в черном и красивая фигура», - восхищаются фолловеры звезды.

Отметим, Ана Чери получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram, впоследствии став одной из самых богатых Instagram-моделей.

Сейчас за ее аккаунтом следят 12,6 млн человек.

Полное имя модели Ана Чери Гарсия. Девушка имеет индейские, испанские и европейские корни.

Напомним, Ана Чери в тесном топе без белья показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что жаркая Ана Чери в микро-бикини показала самые загорелые места возле бассейна.

А еще Politeka сообщала, что жгучая Ана Чери показала наливные "персики" экстремально близко, мужчины не устоят.