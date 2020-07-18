Американская супермодель Ана Чери забыла про стыд и пошалила на камеру в тесных шортах и топе с декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

«Слоу мо так трудно снимать», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Чери позирует в тесных шортах и топе без белья, демонстрируя аппетитные формы просто на камеру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Малышка, ты рождена для этого!», «это самое красивое, что я видел сегодня», «вот это формы. Хочется пересматривать и пересматривать», «хорошенькая», «очень красивая и грациозная», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что фитнес-модель Ана Чери не перестает впечатлять фанатов своей потрясающей фигурой

На фото Чери попозировала в мини-бикини, лиф которого еле уместил пышную грудь. Модель застыла в кокетливой позе с закрытыми глазами, немного приподняв руку возле бассейна. Она дала насладится всем желающим своей подтянутой и загорелой фигурой.

«Хотите знать, что я делала в Палм-Спрингс ??», - загадочно обратилась она к своим поклонникам.

Пользователи сети в восторге. Всего за каких-то 8 часов снимок красотки набрал свыше 160 тысяч лайков. Фанаты забросали свою любимицу огромным количеством комплиментов, среди них были такие.

Напомним, что фитнес-модель Ана Чери в узком купальнике искупала свои самые вкусные места в бассейне: "Лапочка".

Как сообщала Politeka, Ана Чери заставила любоваться совершенным телом в приспущенных шортиках: "Жаркая леди".

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