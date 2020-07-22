Відома модель Ана Чері показала спокусливі форми в чорному білизна

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості. (Щоб переглянути фото – проскролльте вниз)

На знімку американська фото - і фітнес-модель позує на тлі пейзажу з пальмами. Вона одягнена в комплект чорного білизни з металевими застібками та панчохи з підтяжками. При цьому бюстгальтер ледве вміщує "кокоси" моделі.

Особливої пікантності знімку надає ракурс. Фото зроблено як-би знизу.

За кілька годин фото зібрало понад 112 тисяч «лайків».

«Красива. Чудову статуру», «Чудове тіло», «Ти така гаряча», «Про Боже мій», «Одна єдина», «Дуже-дуже гаряча в чорному і красива фігура», - захоплюються фолловери зірки.

Зазначимо, Ана Чері здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоуроків фітнесу в Instagram, згодом ставши однією з найбагатших Instagram-моделей.

Зараз за її акаунтом стежать 12,6 млн чоловік.

Повне ім'я моделі Ана Чері Гарсія. Дівчина має індіанські, іспанські і європейські корені.

Нагадаємо, Ана Чері в тісному топі без білизни показала, ніж її нагородила природа.

Також Politeka писала, що спекотна Ана Чері в мікро-бікіні показала самі засмаглі місця біля басейну.

А ще Politeka повідомляла, що пекуча Ана Чері показала наливні "персики" екстремально близько, чоловіки не встоять.