Известная фитнес-модель Ана Чери не перестает впечатлять фанатов своей потрясающей фигурой

Как передает Politeka.net, новый снимок востребованная красотка по традиции разместила на своей странице в Инстаграм.

На фото Чери попозировала в мини-бикини, лиф которого еле уместил пышную грудь. Модель застыла в кокетливой позе с закрытыми глазами, немного приподняв руку возле бассейна. Она дала насладится всем желающим своей подтянутой и загорелой фигурой.

«Хотите знать, что я делала в Палм-Спрингс ??», - загадочно обратилась она к своим поклонникам.

Пользователи сети в восторге. Всего за каких-то 8 часов снимок красотки набрал свыше 160 тысяч лайков. Фанаты забросали свою любимицу огромным количеством комплиментов, среди них были такие:

«Мега бомба энергии🔥🔥🔥», «Шикарное тело», «Выходи за меня замуж, я очень жду».

Ранее мы писали, что Ана Чери активно занимается спортом, показывая результаты своих тренировок. Несмотря на это, ее фигура выглядит женственной. На одном из последних сториз Чери без лишней скромности похвасталась большой грудью в бикини. Она натянула на упругие прелести необычный купальник, который прикрыл лишь часть ее груди. Часть прелестей выглядывало из-под купальника, что придало особой пикантности снимку.

Напомним, что фитнес-модель Ана Чери в узком купальнике искупала свои самые вкусные места в бассейне: "Лапочка".

Как сообщала Politeka, Ана Чери заставила любоваться совершенным телом в приспущенных шортиках: "Жаркая леди".

Также Politeka писала, что кокетливая Чери в леопардовом корсете заставила покраснеть, показав прелести: «Вау, какая львица».