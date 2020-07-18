Известная модель Ана Чери показала себя и рассказала о будущей тренировке

На фото Чери позирует в купальнике, демонстрируя пышные формы в огромном декольте. Красотка улыбалась на камеру и снимала сама себя довольно близко. Волосы Ана решила собрать в хвост, а на пальцах показывала символ мира. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Привет всем. Присоединяйтесь ко мне завтра утром в 9.00 по тихоокеанскому времени. Присоединяйтесь ко мне для веселой потной сессии - удивимся", - написала Ана.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Так красиво с хвостиком", "Потрясающе, великолепная богиня", "Еще чуть-чуть ближе", "Она дива", "Прекрасная", "Идеальный вид".

Ранее мы сообщали, что американская фитнес-модель Ана Чери не устает хвастаться совершенными формами, которые заработала во время своих активных тренировок.

Красотка решила продемонстрировать накаченные мышцы, наведя камеру на зеркало. Модель подняла футболку и засветила черный спортивный лифчик. Ана кокетливо задрала и его, чтобы показать, свою тело, как можно лучше.

Сообщалось, что популярная фитнес-модель Ана Чери сверкнула безупречной красотой во время «диких» игрищ с подругой.

«Твои ощущения, когда ты часть чего-то большего…», — говорится в сообщении.

Напомним, кокетливая Чери в леопардовом корсете заставила покраснеть, показав прелести

А еще Politeka писала, что роскошная Ана Чери поиграла сладкими "арбузиками" в крохотном бикини

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Ана Чери в узком купальнике искупала свои самые вкусные места в бассейне



