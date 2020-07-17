Американская фитнес-модель Ана Чери впечатлила большими формами, которые она сняла крупным планом

Как передает Politeka.net, фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка была одета в спортивный костюм: черный топ и лосины цвета хаки. Она повернулась к камере, засветив свою необъятную «пятую точку» во всей красе.

Чери заявила, что эти лосины заставляют ее чувствовать себя плохой девчонкой с отличной «пятой точкой».

За час пост красотки собрал более 30 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Надеюсь выглядеть так же хорошо, как вы скоро», «Давай оооочень!», «Фантастика!», «Ты такая красивая», «Ты как солнечный свет. Ты заставляешь меня чувствовать себя счастливым», «Прекрасная дама», «Удивительная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ана Чери активно занимается спортом, показывая результаты своих тренировок. Несмотря на это, ее фигура выглядит женственной. На одном из последних сториз Чери без лишней скромности похвасталась большой грудью в бикини. Она натянула на упругие прелести необычный купальник, который прикрыл лишь часть ее груди. Часть прелестей выглядывало из-под купальника, что придало особой пикантности снимку.

Напомним, что фитнес-модель Ана Чери в узком купальнике искупала свои самые вкусные места в бассейне: "Лапочка".

Как сообщала Politeka, Ана Чери заставила любоваться совершенным телом в приспущенных шортиках: "Жаркая леди".

Также Politeka писала, что кокетливая Чери в леопардовом корсете заставила покраснеть, показав прелести: «Вау, какая львица».