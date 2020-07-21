Настя Каменских, Памела Андерсон, Светлана Лобода и другие звезды показали, как выглядят в кровати

На первом фото позирует Настя Каменских. Красотка сидела совсем без одежды и белья в кровати, а руки потянула вверх. На фото можно легко оценить фигуру девушки, которая не стеснялась ее продемонстрировать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото уже была Памела Андерсон. На фото звезда позирует в большой кровати среди подушек и простыней. Памела была совсем без одежды, а волосы оставила распущенными. На первом фото красотка просто лежала, показывая упругий орешек.

На следующем снимке уже Светлана Лобода. Певица предстала полностью без макияжа с распущенными волосами. Звезда удобно расположилась в постели на белоснежном белье. Звезда без одежды прикрыла грудь одеялом. Из украшений на ней было несколько золотых цепочек с кулонами.

На четвертом фото Тина Кароль. Красавица была в белом халате в кровати, а на голове у нее можно увидеть полотенце. Певица соблазнительно демонстрировала себя, показывая, что она в этот раз была без белья.

Завершает топ Анфиса Чехова. Красотка прикрылась одеялом, лежа в кровати, демонстрируя свою красоту без лишних украшений. Звезда оставила волосы распущенными, а образ дополнила макияжем.

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