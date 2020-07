View this post on Instagram

*** В моих глазах Космос, а в твоих Похоть. И взгляды наши не пересекаются. Беру тебя за дУшу, а ты меня под локоть. И грехопадение случается. ⠀ Я кофе пью на завтрак, ты виски до обеда. Я в нежности нуждаюсь, ты в деньгах. Терплю я поражение, ты празднуешь победу. Ты в страхах и сомненьях, я в духах! ⠀ #анфисиныстихомысли