Настя Каменських, Памела Андерсон, Світлана Лобода та інші зірки показали, як виглядають у ліжку

На першому фото позує Настя Каменських. Красуня сиділа зовсім без одягу і білизни в ліжку, а руки потягнула вгору. На фото можна легко оцінити фігуру дівчини, яка не соромилася її продемонструвати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото вже була Памела Андерсон. На фото зірка позує у великому ліжку серед подушок і простирадл. Памела була зовсім без одягу, а волосся залишила розпущеним. На першому фото красуня просто лежала, показуючи пружний горішок.

На наступному знімку вже Світлана Лобода. Співачка постала повністю без макіяжу з розпущеним волоссям. Зірка зручно вмостилася в ліжку на білосніжну білизну. Зірка без одягу прикрила груди ковдрою. З прикрас на ній було кілька золотих ланцюжків з кулонами.

На четвертому фото Тіна Кароль. Красуня була в білому халаті в ліжку, а на голові у неї можна побачити рушник. Співачка спокусливо демонструвала себе, показуючи, що вона в цей раз була без білизни.

Завершує топ Анфіса Чехова. Красуня прикрилася ковдрою, лежачи в ліжку, демонструючи свою красу без зайвих прикрас. Зірка залишила волосся розпущеним, а образ доповнила макіяжем.

Нагадаємо, Каменських похвалилася ідеальними ніжками в екстра міні, гарячі кадри

А ще Politeka писала, що спокуслива Каменських в коротеньких шортах зізналася, чого хоче більше всього

Також Politeka повідомляла, що Каменських в мереживній бікіні спокусила Потапа на сімейному пікніку



